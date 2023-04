Weil er laut Polizei beim Linksabbiegen an der grünen Ampel nicht auf die Vorfahrtsregelung geachtet hatte, stieß ein 53-jähriger Autofahrer am Ostersonntag kurz vor Mitternacht an der Kreuzung Mahlastraße/Hans-Kopp-Straße mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Bei dem Unfall wurden mehrere Personen verletzt, drei Erwachsene und zwei Kinder wurden laut Bericht vorsorglich in umliegenden Krankenhäusern untersucht. Die beiden Autos waren im Kreuzungsbereich kollidiert. An dem VW des Unfallverursachers und an dem Mercedes entstand jeweils Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 60.000 Euro.

Neben dem Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Polizeiinspektion Frankenthal mit mehreren Streifenwagen war auch die Feuerwehr Frankenthal mit 26 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Wehrleute sorgten laut eigenem Bericht dafür, dass ausgelaufene Kraftstoffe, die bereits zum Teil in die Kanalisation gelaufen waren, abgebunden wurden, sicherten die Fahrzeuge, damit diese nicht brennen und leuchteten die Unfallstelle aus.