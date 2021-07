Nach einem Zusammenstoß am Dienstagnachmittag in der Benderstraße waren die Autos der beiden Beteiligten nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 15.000 Euro. Eine 25-jährige Frau aus Frankenthal, die mit ihrem Pkw den Meergartenweg in Richtung Benderstraße befuhr, hatte laut Polizei die Vorfahrt einer 51-jährigen Frankenthalerin, die Richtung Europaring unterwegs war, missachtet. Beide Frauen kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.