Weil eine 69-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtete, stürzte dieser und verletzte sich schwer. Laut Polizei war der 67-Jährige am Dienstag gegen 13.30 Uhr in Worms in der Renzstraße in südlicher Richtung unterwegs. Eine 69-jährige Autofahrerin fuhr von der Goethestraße in die Renzstraße ein, ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der 67-Jährige stark ab, stürzte jedoch bei seinem Ausweichmanöver auf die Fahrbahn. Er verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Den Schaden am Motorrad beziffert die Wormser Polizei auf rund 2000 Euro.