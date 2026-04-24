50.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 17.30 Uhr in der Siemensstraße ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, war dort eine 57-jährige Autofahrerin aus Bobenheim-Roxheim mit ihrem Wagen in Richtung Beindersheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Beindersheimer Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 71-jährigen Autofahrers, der auf der Beindersheimer Straße in Richtung Beindersheim fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Autos so stark beschädigt wurden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Polizei die Beindersheimer Straße in diesem Bereich komplett sperren.