Eine verletzte 60-Jährige und rund 10.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen auf der B9 bei Worms ereignet hat. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war die Frau aus dem Rhein-Pfalz-Kreis in ihrem Skoda aus Richtung Ludwigshafen nach Worms unterwegs. An der Einmündung der L523 wollte sie nach links in Richtung Klosterstraße abbiegen. Hierbei missachtete die 60-Jährige die Vorfahrt eines entgegenkommenden 32-jährigen Fahrers eines Kleintransporters. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem sich die Frau leicht verletzte. Sie wurde ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.