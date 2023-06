Ein verletzter Autofahrer und 16.000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung von West- und Nordring ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 42-jähriger Mannheimer gegen 5.20 Uhr mit seinem Pkw den Westring in Richtung Carl-Benz-Straße. Bei ausgefallener Ampelanlage an der Kreuzung mit dem Nordring missachtete er die Vorfahrt eines 59-jährigen Lkw-Fahrers aus Frankenthal, der den Nordring aus Richtung Heßheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 42-Jährige verletzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 16.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.