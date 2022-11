Weil sie die Vorfahrt eines anderen Wagen missachtete, hat eine 43 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstag in Großkarlbach einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht wollte sie gegen 8.30 Uhr vom Mühlweg nach rechts in die Hauptstraße fahren und übersah dabei das Auto eines 53-Jährigen, der mit seinem Pkw die Hauptstraße aus Richtung Laumersheimer Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Verletzt wurde dabei aber niemand, nach Polizeiangaben entstand lediglich ein Sachschaden von rund 3000 Euro.