Ein Leichtverletzter und zwei Autos, die so beschädigt sind, dass sie abgeschleppt werden mussten: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 22.13 Uhr in der Wormser Straße. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wollte ein 24-Jähriger aus Frankenthal, der mit seinem Pkw Richtung Bobenheim-Roxheim unterwegs war, an der Kreuzung nach links auf den Nordring abbiegen. Dabei missachtete er laut Bericht die Vorfahrt eines entgegenkommenden 27-jährigen Mannes aus Frankenthal. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.