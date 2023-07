Die Benefiz-Radtour „Vor-Tour der Hoffnung“ zugunsten krebskranker Kinder macht Station in Frankenthal. Am Samstag, 22. Juli empfängt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) um 13.30 Uhr rund 120 Radler im Ostparkstadion. Bei dieser Gelegenheit übergibt er auch Spenden, die bis zu diesem Tag für die „Vor-Tour“ gesammelt wurden.

Eingebettet ist der Empfang in ein Familienfest, zu dem die Stadt mit dem VfR Frankenthal einlädt: Von 12 bis 17 Uhr erwartet die Besucher laut Verwaltung ein buntes Programm mit Spiel und Spaß. Kinder aus den Frankenthaler Kitas begrüßen die Radfahrer mit einem Lied auf der Bühne. Zudem gebe es unter anderem eine Hüpfburg sowie Musik, Speisen und Getränke in der Allee des Ostparkstadions. Ab 15.30 Uhr tritt die Musikschulband Nexmunity auf.

Als Höhepunkt planen die Organisatoren der „Vor-Tour der Hoffnung“ nach eigenen Angaben einen Fallschirmsprung mit Landung im Stadion. Die Vor-Tour startet an diesem Tag in Bad Dürkheim, weitere Haltepunkte sind Mutterstadt, Altrip, Worms und Grünstadt. Auf dem kleinen Kunstrasenplatz bietet der VfR „Spiel und Spaß mit dem Ball“. Fußballbegeisterte können bereits ab 11 Uhr beim Turnier zwischen den B-Junioren der TSG Hoffenheim, des 1. FCK Kaiserslautern und des SV Sandhausen auf dem Handballplatz mitfiebern. Die Sanitätswache übernehme an diesem Tag das Deutsche Rote Kreuz Frankenthal – dankenswerterweise unentgeltlich.

Benefizspiel am 15. Juli

Engagement sei rund um die „Vor-Tour der Hoffnung“ weiter gefragt. Interessierte, die das Programm des Festes am 22. Juli mit Aktionen wie Ständen oder Spielangeboten oder Darbietungen auf der Bühne unterstützen möchten, sind herzlich eingeladen, sich über das Kontaktformular im Internet unter www.frankenthal.de/hilft, telefonisch unter 06233 89411 oder per E-Mail an oberbuergermeister@frankenthal.de zu melden. Auch das Spendenkonto der Stadt Frankenthal zugunsten der „Vor-Tour der Hoffnung“ ist bis 22. Juli geöffnet. Empfänger: Stadtverwaltung Frankenthal, IBAN: DE53 5465 1240 0000 0555 25, Verwendungszweck: VV37940030 Vor-Tour.

Eine Woche vor dem Empfang der Radler veranstalten VfR, TG und Schwimmverein am 14. und 15. Juli gemeinsam das „Strand-Bar-Fest“. Freitags um 19 Uhr tritt in der VfR-Beachlounge (Am Kanal) Sigrun Schumacher mit dem Trio Cajon auf. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro. Am Samstag, 15. Juli, findet um 16 Uhr ein Benefizspiel zugunsten der Vor-Tour auf dem Kunstrasenplatz statt. Unter dem Motto „Hockey trifft Fußball“ treten die Herrenteams der TG und des VfR gegeneinander an. Ab 19 Uhr legt DJ Mounir Habli auf, den Abschluss bildet gegen 23 Uhr ein Feuerwerk im Ostparkstadion. Einlass ist ab 18 Uhr, der Eintritt kostet auch an diesem Abend fünf Euro.