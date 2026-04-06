Die Feuerwehr Frankenthal ist am Ostersonntag gegen 16.15 Uhr zum Brand eines Müllcontainers ausgerückt. Der Schuttmüllcontainer stand am Senioren-Zentrum in der Mörscher Straße in Frankenthal. Nach Angaben der Feuerwehr löschten zwei Trupps den Brand. „Die angrenzenden Fenster wurden bereits durch die Pflegekräfte verschlossen“, berichtet die Feuerwehr.

Dennoch seien sicherheitshalber die benachbarten Zimmer überprüft worden; die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich dabei auch um die Bewohner. Dank des schnellen Eingreifens der Pflegekräfte sowie der Feuerwehr wurde niemand verletzt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens auf.