Helene Heilmann kann sich auf eine große Besucherschar einstellen: Am 19. März wird die in Großniedesheim bekannte ehemalige Gastwirtin 100 Jahre alt.

Als Helene Heilmann am 19. März 1926 in Großniedesheim geboren wurde, erblickte auch die berühmte Sopranistin Anneliese Rothenberger das Licht der Welt. An dem Tag machte ein Feuer in Tokio Tausende Menschen obdachlos. Zwei Tage zuvor war die erste Rakete mit Flüssigtreibstoff gezündet worden, und für die Weimarer Republik hatte ein gutes Jahr mit wirtschaftlichem Aufschwung begonnen.

All das dürfte die Eltern von Helene Heilmann nicht groß beschäftigt haben, denn das Leben auf dem Land war rund sieben Jahre nach dem Ersten Weltkrieg noch lange nicht einfach. Immerhin: Der Vater der Jubilarin hatte einen halbwegs sicheren Job, er war wie so viele in Großniedesheim beim Frankenthaler Pumpenhersteller KSB angestellt – und blieb es bis zur Rente.

Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war Heilmann 13 Jahre alt. Ihre Erinnerungen an die folgenden Jahre betreffen hauptsächlich die Bomben. „Eine fiel knapp am Kirchturm vorbei auf ein Haus und hat dort zwei Kinder getötet“, erzählt die Seniorin. Und sie fühlt noch die Angst, als Worms bombardiert wurde und ihr Ausflug ins Bobenheimer Kino im Schutzraum der dortigen Kirche endete.

Mit über 90 noch Wirtin gewesen

„Weil meine Mutter früh gestorben war, musste ich als mittleres Mädel den Haushalt führen“, berichtet Heilmann aus ihrer Jugend in Großniedesheim, wo auch ihr späterer Ehemann Georg Heilmann zu Hause war. Mit ihm übernahm sie 1961 die Gaststätte Zum Schwanen in der Hauptstraße und die dazugehörige Metzgereifiliale. Über die Zeit als Wirtin berichtete Heilmann im vergangenen November in der RHEINPFALZ-Serie „Es war einmal ein Gasthaus“. Nach dem Tod ihres Mannes 2003 führte sie das Lokal bis zum Alter von 94 Jahren. Diese Aufgabe beschreibt die Großniedesheimerin als eine Art Lebenselixier.

Aber Helene Heilmann widmete sich mit Freude auch noch anderen Tätigkeiten. Sie war lange Mitglied der Landfrauen, des Gesangvereins und des Krankenpflegevereins, und der Anbau von Obst und Gemüse im eigenen Garten sowie dem ihrer Schwiegereltern wurde ihr zur Passion. „Wenn man die Mutter mal gesucht hat, hat man sie mit Sicherheit im Garten finden können“, sagt ihr Sohn Gerald Heilmann. Mit Tochter Gudrun Niederbacher teilt die Seniorin unter anderem Erinnerungen an eine Mittelmeerkreuzfahrt.

Lieber Stock als Rollator

Die 100 Jahre sieht man Helene Heilmann, die vier Enkel, drei Urenkel und einen Ururenkel hat, nicht an. Mit Pflegegrad zwei bekommt sie Unterstützung beim Putzen und Duschen, aber sie bewältigt immer noch die Treppen im Haus und nimmt beim Gehen lieber den Stock als den Rollator. „Ich bin vergesslich, aber nicht verkalkt“, sagt sie, und ihre Tochter versichert, wie gut ihre Mutter noch das Unkraut im Hof erkennen kann. „Dann bückt sie sich wie ein Klappmesser und reißt es raus“, sagt Gudrun Niederbacher.

Jeden Morgen die RHEINPFALZ lesen und im Fernsehen Quizsendungen verfolgen macht Heilmann noch Spaß. „Aber inzwischen gucke ich auch gern einfach mal nur zum Fenster hinaus.“ Über ihr Leben sagt sie, es sei bislang ein gutes gewesen. „Man hat mich jedenfalls noch nicht klagen hören.“ Das können Sohn und Tochter nur bestätigen. Wer Helene Heilmann an ihrem 100. vormittags gratulieren will, kann das in der ehemaligen Gaststätte Zum Schwanen tun. Ab dem Nachmittag feiert sie im Familienkreis.