Ein weiteres Jahr wird die DJK Eppstein in der A-Klasse Rhein-Pfalz verbringen. Doch in der neuen Spielzeit ist die Konkurrenz um einen der begehrten vorderen Plätze so groß wie nie. DJK-Coach Stephan Krön setzt deswegen auf einen breiten Kader, der viel Variabilität mitbringt – aber neu zusammengestellt ist. Daher ist auch das Saisonziel eher zurückhaltend formuliert.

Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit neigt sich für die den A-Klassisten DJK Eppstein dem Ende entgegen. Die Grün-Weißen starten bereits am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem