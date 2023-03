Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sportlich gesehen führte der ASV Mörsch in den vergangenen Jahren in der Fußball-B-Klasse eher ein Schattendasein. Und das zumeist auch noch näher am Abgrund zur C-Klasse als in der Mitte oder gar an der Spitze der Liga. Doch nun scheint sich etwas zu bewegen. 25 Neuzugänge verzeichnen die Aktiven. Formiert sich da etwa ein Aufstiegskandidat am Petersauer Weg?

Die beiden Trainer Thomas Drescher und Steffen Jaeschke können wohl auf den stärksten ASV-Kader der vergangenen Jahre zurückgreifen. „Alle Positionen sind doppelt besetzt“,