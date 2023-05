Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fußball-B-Klasse startet am Wochenende in die neue Saison. Noch geprägt von Aufstellungen, bei denen viele Urlauber fehlen. Deshalb und aus anderen Gründen wagen sich viele Verantwortliche wohl nicht richtig aus der Deckung, wo es denn in dieser Saison hingehen soll. Erst mal abwarten, wie es anläuft, ist die Devise.

Der ASV Mörsch, ist in der vergangenen Saison von vielen als ein Aufstiegsfavorit gehandelt worden. Am Ende ist der ASV knapp daran gescheitert, sich zumindest des Relegationsplatz zu