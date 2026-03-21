Am Sonntag wird auch in Frankenthal und im Umland gewählt. Eine Übersicht, wie viele Direktkandidaten es gibt, wie viele Helfer im Einsatz sind und was sonst noch wichtig ist.

Am Sonntag, 22. März, findet in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl statt. Auch im Wahlkreis Frankenthal sind die Bürger dazu aufgerufen, ihr Kreuzchen zu machen. Ein Frage-und-Antworten-Stück zu den wichtigsten Themen.

Wie viele Direktkandidaten gibt es im Wahlkreis Frankenthal?

Es treten sieben Kandidaten gegeneinander an: Christian Baldauf (CDU), der zum sechsten Mal in Folge das Direktmandat holen will, Magali Leidig-Petermann (SPD), Stefan Scheil (AfD), Lena Fröhlich (Grüne), Daniela Schäfer (FDP), Jannik Stunz (Die Linke) und Burak Bagis (Volt).

Die Direktkandidaten im Porträt

Christian Baldauf: Im Spagat zwischen Macht und Bodenhaftung

Magali Leidig-Petermann: „Politik ist für mich kein Machtspiel“

Stefan Scheil: Gute Umfragewerte, geringe Chance aufs Mandat

Lena Fröhlich: Wie aus Frust Motivation wurde

Daniela Schäfer: So nahe geht ihr das Thema Bildung

Jannik Stunz: Vom Neuling zum Direktkandidaten

Burak Bagis: „Das Wichtigste ist Bildung“

Wie ist vor fünf Jahren die Landtagswahl in Frankenthal ausgegangen?

Bei der Landtagswahl 2021 siegte in Frankenthal Christian Baldauf mit 39,7 Prozent der Stimmen. Auf den Plätzen folgten Martin Haller (SPD, 29,5 Prozent), der es aber über die Landesliste seiner Partei in den Landtag schaffte, sowie Stefan Scheil (AfD, 10,5 Prozent), Nuran Aras-Tayanc (Grüne, 7,9 Prozent), Tobias Reuter (Freie Wähler, 6,2 Prozent), Jürgen Maring (FDP, 3,8 Prozent) und David Schwarzendahl (Die Linke, 2,5 Prozent). Mit Baldauf und Haller wurden zwei Vertreter des Wahlkreises Frankenthal in den Landtag gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,9 Prozent.

Und wie sah in Frankenthal das Ergebnis bei der Zweitstimme aus?

Die SPD lag mit 32,6 Prozent der Stimmen hauchdünn vor der CDU mit 32,2 Prozent. Die AfD kam auf 11,3 Prozent, die Grünen auf 8,3 Prozent, die FDP auf 4,6 Prozent, die Freien Wähler auf 4,1 Prozent und die Linke auf 2,1 Prozent. Alle anderen Parteien blieben unter 2 Prozent.

Wie ist der Wahlkreis Frankenthal zugeschnitten?

Der Wahlkreis Frankenthal – auch bekannt als Wahlkreis 35 – umfasst nicht nur die Stadt Frankenthal, sondern auch die Gemeinde Bobenheim-Roxheim und die Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim. Die Zahl der Wahlberechtigten liegt bei rund 51.000 (2021: 52.560 Wahlberechtigte), davon kommen 32.600 aus Frankenthal. Anders als zuletzt bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg dürfen nur Volljährige ihre Stimme abgeben. Zudem sind alle Personen ausgeschlossen, die erst vor Kurzem zugezogen sind: Nur wer seit mehr als drei Monaten seinen Hauptwohnsitz in Rheinland-Pfalz hat, darf wählen.

Mehr aus Frankenthal

90 Jahre Eta-Pumpen bei KSB: Eta-Produktion wird zur „Fabrik der Zukunft“

Früheres Real-Gelände in Frankenthal: Zwei Etappenziele erreicht

Sparkassen-Standorte in Frankenthal: Stehen Flomersheim und Mörsch auf der Kippe?

Wann sind die Wahllokale geöffnet?

Die Stimmabgabe ist von 8 bis 18 Uhr möglich. Allein in Frankenthal sind 37 Wahllokale geöffnet. Der eigene Wahlraum steht auf der Wahlbenachrichtigung. Zur Wahl sollten die Wahlbenachrichtigung und ein gültiger Personalausweis mitgebracht werden.

Sind die Wahllokale barrierefrei?

In Frankenthal sind alle Wahllokale barrierefrei zugänglich. Um dies zu gewährleisten, werden die Wahlräume der Bezirke 1131, 1142 und 1143 in der Friedrich-Schiller-Realschule plus in andere Räume verlegt.

Was ändert sich in der Friedrich-Schiller-Realschule plus genau?

Die Wahlräume befinden sich dort nun barrierefrei in den Klassenräumen 014, 015 und 016. Der Zugang erfolgt über den rückwärtigen Eingang in der Lindenstraße; eine Beschilderung weist den Weg. Für Menschen mit Beeinträchtigung steht außerdem der Schulhof als Parkplatz zur Verfügung.

Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz z ist auch Briefwahl möglich. Archivfoto: Michael Brandt/dpa

Wie viele Menschen haben bereits Briefwahl beantragt?

Bis Anfang der Woche hatten in Frankenthal rund 8000 Personen die Briefwahlunterlagen beantragt. Der Antrag auf Briefwahl war noch bis Freitag möglich. Für Sonderfälle wie eine nachgewiesene plötzliche Erkrankung ist das Briefwahlbüro in Frankenthal am Samstag, 21. März, von 10 bis 12 Uhr im Rathaus (Haupteingang, Zimmer 112) sowie am Sonntag, 22. März, von 8 bis 15 Uhr (Zimmer 103) geöffnet. Die Wahlbriefe müssen spätestens am Wahlsonntag um 18 Uhr bei der Stadtverwaltung vorliegen.

Wie viele Wahlhelfer sind im Einsatz?

In Frankenthal sind nach Angaben der Stadt rund 400 Menschen als Wahlhelfer tätig. Ab 18 Uhr wird im jeweiligen Wahlraum ausgezählt; die Briefwahl wird in der Stadt zentral im Karolinen-Gymnasium (K-Bau) ausgezählt. Die Auszählung in den Wahllokalen ist öffentlich, jeder hat Zutritt.

Gibt es am Wahlabend eine öffentliche Veranstaltung?

Ja. Ab 18 Uhr findet im Frankenthaler Rathaus eine öffentliche Wahlparty statt, zu der auch die meisten Direktkandidaten kommen wollen. Auf der Wahlparty wird der Wahlleiter, Frankenthals Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), die Ergebnisse verkünden.