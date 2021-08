Sie wurden aus dem Alltag gerissen und fanden sich in katastrophalen Lebensumständen wieder: 39 jüdische Einwohner Frankenthals gehörten zu den über 6500 Menschen, die die Nationalsozialisten vor 80 Jahren ins französische Lager Gurs verschleppten.

Die Aktion am 22. und 23. Oktober 1940 war die einzige Deportation der Nationalsozialisten nach Westen. Die verantwortlichen beiden Gauleiter Robert Wagner (Baden) und Josef Bürckel (Saarpfalz) waren nach dem Feldzug gegen Frankreich zu „Chefs der Zivilverwaltung“ im Elsass beziehungsweise in Lothringen ernannt worden; Adolf Hitler hatte ihnen freie Hand gelassen.

Das Lager Gurs an der französisch-spanischen Grenze am Fuße der Pyrenäen war im März 1939 errichtet worden, weil dort die Spanienkämpfer und Mitglieder der Internationalen Brigaden, die am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen hatten, in Haft gehalten werden sollten. Als 1940 Krieg zwischen Deutschland und Frankreich drohte, wurden weitere der französischen Regierung missliebige Personen dorthin verbracht, darunter auch die Autorin Hannah Arendt, die schon längere Zeit in Frankreich lebte.

Gurs war kein Vernichtungslager wie Auschwitz oder Majdanek. Aber die katastrophalen Zustände dort sorgten dafür, dass zahlreiche Menschen schon kurze Zeit nach der Ankunft an Hunger, Entkräftung und Epidemien starben.

Nur zwei Stunden Zeit

Anhand vorbereiteter Listen wurden in den frühen Morgenstunden des 22. Oktober 1940 den transportfähigen Juden angekündigt, dass sie sich zum bevorstehenden Abtransport fertigmachen mussten. Dafür wurden ihnen ein bis zwei Stunden Zeit gelassen. Nach dem jüdischen Kalender war dies der 20. Tishri 5701, der Tag, an dem jüdische Familien das Laubhüttenfest gefeiert hätten.

Ausgenommen waren nur solche, die in Mischehen mit einem „Arier“ lebten oder nicht transportfähig waren. Das Wort „transportfähig“ wurde eng ausgelegt, denn kranke Menschen wurden nur dann nicht transportiert, wenn mit ihrem nahen Tod gerechnet wurde. Erwachsene durften bis zu 50 Kilogramm, Kinder bis zu 30 Kilogramm Gepäck und 100 Reichsmark Bargeld mitnehmen. Wertsachen, Sparbücher und Schmuck waren den Nazis zu überlassen.

Zeichen des Gedenkens

An zwei der verschleppten Frankenthaler hat die Stadt Jahrzehnte später in besonderer Weise erinnert. Der Ehrenamtspreis der Stadt ist nach Nathan Nathan benannt. Der frühere Lehrer an der Realschule wurde geboren am 18. April 1863. Er wohnte zuletzt in der Gabelsbergerstraße 5. Er starb 77-jährig bereits am 4. November 1940 in Gurs; sein Grabstein in der Gedenkstätte dort trägt die Nummer 54.

Nach dem Juristen Emil Rosenberg, geboren am 7. November 1889, ist seit 2001 in Frankenthal eine Straße benannt. Er war in verschiedenen Positionen am Amtsgericht und Landgericht tätig; mit seiner Frau Anna Karoline wohnte er in der Vierlingstraße 13. Wegen seines jüdischen Glaubens versetzte ihn der NS-Staat zum 1. Mai 1933 zwangsweise in den Ruhestand. Rosenberg engagierte sich dann in Führungsämtern im Verband der Israelitischen Kultusgemeinden der Pfalz. Das Ehepaar Rosenberg kam 1940 nach Gurs und dann 1942 über das Durchgangslager Drancy ins Konzentrationslager Auschwitz. Es wurde für tot erklärt.

Der älteste Betroffene bei der Deportation 1940 war der damals 85-jährige Heinrich Lurch, der in der Wilhelmstraße 3, der heutigen Heinrich-Heine-Straße, wohnte. Der jüngste, der achtjährige Juda Perez, hielt sich bei seinen Großeltern in der Wormser Straße 11 auf. Er ist der einzige, der heute noch – in Frankreich – lebt. 2002 besuchte er auf Einladung der Stadtverwaltung Frankenthal. Unter den insgesamt von der Deportation betroffenen 39 Bürgern waren auch zehn Patienten der sogenannten Kreis-Heil- und Pflegeanstalt Frankenthal.

Sammelpunkt Maxschule

Die Frankenthaler Juden wurden mit dem Bus zum Sammellager Maxschule nach Ludwigshafen gebracht. Von dort ging es in Eisenbahnzügen nach Gurs. Von Baden waren es sieben und von der Pfalz zwei Transportzüge, die das Lager ansteuerten. Die von der Pfalz aus fuhren über Forbach und Metz nach Oloron, einem kleinen Bahnhof, der noch 18 Kilometer von Gurs entfernt war. Nach vier Nächten und drei Tagen wurde der Zielbahnhof erreicht, und von dort wurden die Menschen mit Lastkraftwagen ins Camp de Gurs gebracht.

Das Lager war schon belegt und auf die Ankunft der jüdischen Menschen aus Baden und der Saarpfalz nicht vorbereitet. Die Frauen wurden von den Männern getrennt. In den Baracken waren keine Betten oder Matratzen, so dass man auf dem Boden schlafen musste. Die katastrophale Lage entspannte sich etwas, als man ab dem Frühjahr 1941 Nebenlager errichtete. Als die sogenannte Wannsee-Konferenz die systematische Vernichtung der europäischen Juden beschlossen hatte, begannen über das Durchgangslager Drancy die Transporte in die Vernichtungslager im Osten.

„Ohne Zwischenfälle“

Reinhard Heydrich, der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, schrieb am 30. Oktober 1940 an das Auswärtige Amt: „Die Abschiebung der Juden ist in allen Orten Badens und der Pfalz reibungslos und ohne Zwischenfälle abgewickelt worden.“ Das heißt: In allen Orten Badens und der Pfalz sah die übrige Bevölkerung teilnahmslos zu, wo entschlossenes Handeln notwendig und erforderlich gewesen wäre.

Von den Frankenthaler Deportierten starben 13 im Lager Gurs, zwei in einer Klinik, einer im Lager Noe. Sechs kamen nach Auschwitz, fünf sind verschollen. Sechs Überlebende blieben in Frankreich, drei gingen in die USA. Einer kam wieder nach Frankenthal, zwei kehrten an andere Orte in Deutschland zurück.