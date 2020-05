Dass Müller hierzulande der häufigste Familienname ist, dazu haben Hilde und Heinz Müller aus Frankenthal ihr Quäntchen beigetragen: Zwei Töchter, vier Enkel und drei Urenkel haben die beiden. Am Mittwoch feiern sie 70. Hochzeitstag.

Dass das seltene Fest der Gnadenhochzeit nun ohne die Müllers aus den drei weiteren Generationen stattfinden wird, schmerzt das Jubelpaar sehr. „Wir hätten uns alle am Lambsheimer Weiher getroffen und zusammen gefeiert“, sagt Hilde Müller traurig. Jetzt wird das Jubiläum im kleinsten Kreis und irgendwann später groß gefeiert. „Aber ob wir das dann noch erleben?“, fragen sich die 91-Jährige und ihr zwei Jahre älterer Mann.

Starker Zusammenhalt

Dass das Paar so ein hohes Alter erreicht hat, liege am starken Familienzusammenhalt, findet Uroma Müller. „Mit Enkelkindern und Urenkeln hat man immer etwas zu tun. Das ist nie langweilig und hält fit.“ Ein kleiner Fahrradhelm, ein buntes Ausmalheft, Wände mit Kinderfotos – im Müller’schen Haus im Heßheimer Viertel sieht man, dass Kinder sonst ein und aus gehen. Derzeit sei das Telefon die Verbindung zu den Nachkommen. Beide sagen: „Sie fehlen uns.“

Umso wichtiger sind nun die Familienalben, die es bei den Müllers ganz modern auch elektronisch gibt. Über den Bildschirm gleiten die Jahrzehnte als Fotocollage dahin: Heinz als Frankenthaler Steppke, der seine Schuhe zum Ärger der Eltern regelmäßig kaputt spielte und mit zehn Jahren in seinen Traumverein durfte – den VfR. Und Hilde als wildes Mädel, das in der Darmstadter Heimat am liebsten mit dem Roller herumflitzte. Mit elf Jahren zog sie nach Frankenthal, da der Vater Arbeit bei Albert fand.

Rückkehr aus Gefangenschaft

Ernster blicken beide als junge Erwachsene in die Kamera. Hilde Straub hatte nach der Mittleren Reife am Karolinengymnasium die Höhere Handelsschule Mannheim absolviert und bei Kühnle, Kopp & Kausch (KKK) als Sekretärin angefangen. Heinz war dort Maschinenschlosser-Lehrling, wurde aber mit 17 Jahren als Soldat eingezogen. E kam in amerikanische und später in französische Kriegsgefangenschaft – erst nach vier Jahren sollte er seine Heimat wiedersehen.

Damals wurden die beiden ein Paar: Hilde hatte als Betriebssekretärin fast nur mit Männern zu tun – mit Fräsern, Schlossern und Drehern. Aber ihr Herz gewann Rückkehrer Müller. „Ich dachte sofort: Das ist mein Typ“, erinnert sich Hilde an die Liebe auf den ersten Blick. Die Daten des gutaussehenden 21-Jährigen hatte sie in der Kartei und konnte sich über ihn, der beim Arbeiten pfiff und sang, aus erster Hand informieren.

Man ging zum Tanz ins Feierabendhaus am Foltzring. Hilde Müller hat nach der langen Zeit sofort den Namen der damals angesagten Band parat: „Es war die Kapelle Wiedemann!“ Als die Verliebten beschlossen, sich lebenslang zu binden, waren manche Angehörige entrüstet: Dass ein Katholik eine Protestantin ehelicht, war damals ein Unding. Trotzdem gaben sich Hilde und Heinz am 6. Mai 1950 das Jawort. Schnappschüsse aus dieser Zeit – sie mit Dauerwelle, er mit verwegener Elvis-Tolle – zeigen wechselnde mediterrane Hintergründe: Die Müllers waren reiselustig und kutschierten mit dem VW Käfer begeistert über die Alpen. Genächtigt wurde im selbst genähten Zelt.

Reiselustig und sportlich

Bald waren auf den Fotos vier Köpfe zu sehen. Die Töchter Ursula und Renate erlebten eine sportliche Kindheit mit Wandern und Skifahren. Auch die Enkel profitierten vom agilen Opa: Bis zum 85. Lebensjahr fuhr er mit ihnen im Bregenzer Wald regelmäßig Ski. Und vor fünf Jahren hockten die Müllers samt Enkelschar noch in der Achterbahn vom Pariser Disneyland.

Hilde war und ist in der Familie für die Musik zuständig. Sie beherrscht Akkordeon, Gitarre und Piano. Im Wohnzimmer des gemütlichen Hauses, das Heinz nach der Hochzeit selbst gebaut hat, steht ein Klavier. Wenn Hilde die Tasten drückt, ertönen temperamentvolle Klänge. Stolz zeigt sie ihren neuen motorisierten Tretroller in der Garage, auf dem sie durch die Straßen kurvt. Nach Corona würde sie gern bis nach Weisenheim am Sand rollern, zu den Enkeln.