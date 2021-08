Einkaufen in Corona-Zeiten – bis auf Geschäfte mit Artikeln des täglichen Bedarfs haben im Lockdown die meisten anderen Einzelhändler geschlossen. Verschieben deswegen Frankenthaler Kunden geplante Anschaffungen, bis die Läden wieder öffnen? Nutzen sie Abholangebote – oder wird dann doch online bestellt? Ein Stimmungsbild zum aktuellen Konsumverhalten in der Stadt.

„Ich kaufe verstärkt bei Amazon“, gibt Marlene Geier zu. „Was soll man machen?“ Den ersten Spielsatz Lego Duplo für ihr zweijähriges Söhnchen Ben hatte die junge Mutter aus Frankenthal noch im Internet bestellt, das Erweiterungspaket aber hat sie dann bei Drogerie Müller vor Ort gekauft. Den ständigen Bedarf an Kinderkleidung zu decken, sei momentan nicht einfach; bestimmte Größen seien etwa im Online-Shop des Modehauses C&A schnell ausverkauft. Und auf der Jagd nach Kinderkleidung beim Discounter müsse man schnell sein, denn „da geht es schon frühmorgens zu wie auf dem Basar“.

Weil in ihrer kleinen Größe schwer etwas zu finden ist, hat Roswitha Schnitzer zuletzt eine Jeansjacke gezielt über ein Versandhaus im Internet bestellt, „aber Schuhe will ich vor Ort anprobieren, denn die müssen passen“. Also hat sie den Schuhkauf aufgeschoben und wartet, bis die Geschäfte wieder geöffnet haben. „Vor Ort einzukaufen, finde ich wichtig“, meint die Edigheimerin. Ihre letzte größere Anschaffung, Möbel für die Terrasse, hatte sie während des ersten Lockdowns im Frühjahr im Fachhandel geordert. Weitere Projekte zur Wohnungsverschönerung wie die Renovierung des Treppenhauses jedoch müssen derzeit warten.

Schreibwaren, Bastelmaterial, Medien: Jonas Wietsch kauft vieles am liebsten im stationären Einzelhandel, etwa bei Thalia oder Müller. Auch Modisches shoppt er nicht etwa online, sondern grundsätzlich im Laden vor Ort. Komplett analog ist er aber auch nicht unterwegs: Übers Internet kauft der junge Mann Computerzubehör, Technik-Artikel und PC-Spiele. Sein letzter Online-Kauf war ein Kopfhörer.

Frank Dopatka, Informatiker aus Frankenthal, kauft seit dem Lockdown verstärkt online, am liebsten Computerzubehör und Artikel aus dem Baumarkt. Kleidung jedoch möchte er weiterhin vor Ort kaufen, weil ihm das Anprobieren wichtig ist und das Shopping-Erlebnis: „Draußen sitzen und einen Kaffee trinken, das vermisse ich.“

„Mein Einkaufsverhalten ist schon beschränkt“, hat Mendbayar Amgalanbaatar festgestellt. Ihren Grundbedarf deckt sie mit Einkäufen im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt. Doch darüber hinaus vermisst sie offene Einzelhandelsgeschäfte, in denen man stöbern und entdecken kann, wie den Second-Hand-Laden nebenan. Ihre letzte größere Anschaffung war im November die Bestellung eines Schranks bei einem großen Möbelhaus. Doch die Lieferung lässt auch Ende Januar noch auf sich warten.

Die Zeit der geschlossenen Geschäfte für bewusste Ruhe und Konsumverzicht zu nutzen, dazu hat sich Kurt Nickel entschlossen. Besondere Bedürfnisse habe er zurzeit nicht, auch Kleidung sei genug im Schrank. Einmal pro Woche auf den Wochenmarkt gehen, Mischgemüse einkaufen und die Kontoauszüge von der Bank holen, damit kommt der Frankenthaler Rentner zurzeit gut klar. Den Onlinekauf einer Heizdecke hat er über seine Tochter abgewickelt.

„Ich lebe komplett analog und kaufe alles direkt“, bekennt Lisa Vester. Ihr Leben gestaltet die Frankenthalerin bewusst ohne Handy und Computer. Etwas übers Internet zu kaufen kommt für sie demnach nicht infrage. Doch auf die Wiederöffnung der Frankenthaler Geschäfte nach dem Lockdown freut sie sich bereits und will sich dann wieder nach Kleidung und Schuhen umschauen.