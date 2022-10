Unbekannte haben nach Angaben der Polizei Frankenthal in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Samuel-Heinicke-Straße ein Verkehrszeichen so umgebogen, dass es in die Fahrbahn ragte. Die Beamten werten die Tat wegen des Risikos für andere Verkehrsteilnehmer als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein Zeuge habe den Zwischenfall beobachtet und gegen 1.30 Uhr gemeldet, heißt es in der Pressemitteilung. Er will zwei Jugendliche mit dunklen Kapuzenpullovern am Tatort gesehen haben. Die Ermittler suchen nun mögliche weitere Zeugen. Hinweise an die Polizei, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.