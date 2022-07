„Von Tor zu Tor“ lautet der Titel einer Stadtführung am Samstag, 6. August, die den Teilnehmern einen tieferen Einblick in die Geschichte Frankenthals bieten soll. Aufgrund der Sommerhitze wird der gut 90-minütige Rundgang in die Abendstunden verlegt.

Startpunkt ist das Wormser Tor. Von dort aus geht es durch die Innenstadt, vorbei an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Stationen sind neben den beiden historischen Stadttoren die Reste der ehemaligen Klosterkirche St. Maria Magdalena – heute bekannt als Erkenbertruine –, die Innenstadtkirchen sowie der Rathausplatz mit seinen künstlerischen Zeugnissen, teilt die Stadt mit. Neben Hintergrundinformationen zu den historischen Schauplätzen und zur Frankenthaler Industriegeschichte erzählen die Stadtführer, die aus dem Kreis des Altertumsvereins kommen, unterhaltsame Anekdoten aus ihrem Erfahrungsschatz.

Treffpunkt ist um 19.30 Uhr an der Westseite des Wormser Tors, in Höhe der Eisdiele Holis Eis. Die Tour endet am Speyerer Tor. Weil die Anzahl der Teilnehmer begrenzt ist, bittet der Altertumsverein um eine Anmeldung im Internet unter www.frankenthal.de/stadtfuehrungen oder unter Telefon 06233 6671550. Die Tour ist kostenlos, um Spenden für den Verein wird gebeten.

Die Stadtführungen an den Samstagen 3. September, 1. Oktober, 5. November und 3. Dezember finden dann wieder zur regulären Zeit um 15 Uhr statt. Termine können mit dem Altertumsverein auch individuell vereinbart werden.