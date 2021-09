Die Polizei sucht eine Frau, die nach ihren Angaben am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Radweg an der Flomersheimer Straße einen Unfall verursacht haben dürfte. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau in entgegen der vorgesehenen Richtung auf dem Weg unterwegs und streifte einen 13 Jahre alten Jungen aus Lambsheim. Der Jugendliche sei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Die mutmaßliche Verursacherin flüchtete den Beamten zufolge von der Unfallstelle. Am Fahrrad des 13-Jährigen sei Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden. Hinweise an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.