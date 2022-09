Als die traurige Nachricht vom Tod Elizabeths II. kam, ist Gisela Atteln das alte Foto eingefallen, der besondere Schnappschuss. Die junge Queen war in Plymouth, Gisela Atteln auch. Hier die Geschichte dazu.

Seit Anfang des Monats gibt es neue, an die Omikron-Variante angepasste Corona-Impfstoffe. Wer darf seinen Schutz damit auffrischen lassen – und lohnt es sich eventuell, noch auf weitere Vakzine zu warten? Wir haben nachgefragt.

Der Bauernmarkt Speyer hat Fans in der erweiterten Region. Nach zwei Jahren Corona-Pause füllt er am Wochenende ab dem Dom wieder fast die ganze Maximilianstraße. Rund 80 Stände sind angekündigt. Was sich gegenüber früheren Auflagen ändert und welche fast vergessenen Handwerksberufe sich präsentieren, lesen Sie hier.

Countdown für den Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar: 290 Mitmachprojekte und 4700 Helfer sind bisher unter dem Motto „Wir schaffen was!“ für die achte Auflage der Ehrenamtsaktion am Samstag, 17. September, gemeldet. 79 Projekte sind es allein in Ludwigshafen. Welche Aktionen laufen und wo zwischen Wörth in der Südpfalz und Walldürn im Odenwald noch Helfer gesucht werden, erfahren Sie hier.