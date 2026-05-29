Ab Juni lassen die Verbandsgemeindewerke das Kanalnetz in Großkarlbach sanieren. Das dürfte keine größeren Verkehrsprobleme verursachen – bis auf eine prekäre Vollsperrung.

Es hatte kürzlich im Großkarlbacher Bauausschuss Befürchtungen ausgelöst, dann kündigten es die Werke der Verbandsgemeinde (VG) Leiningerland auf Anfrage der RHEINPFALZ offiziell an: Für den Zeitraum von Juni dieses Jahres bis April 2027 soll in Großkarlbach bei umfangreichen Sanierungsarbeiten das Kanalnetz ertüchtigt werden.

Dank moderner Methoden ist so eine Generalsanierung nicht mehr unbedingt mit dem Aufreißen von Straßen verbunden. Die Werke versichern: „Die Arbeiten werden überwiegend in geschlossener Bauweise über die bestehenden Schachtbauwerke ausgeführt.“ Dadurch blieben die Grundstücke im Sanierungsbereich in der Regel jederzeit erreichbar. „Lediglich in Einzelfällen kann es zu kurzfristigen, stundenweisen Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt kommen“, heißt es in einer Mitteilung der VG-Pressestelle.

Hauptstraße im Oktober gesperrt

Es gibt in Großkarlbach laut Verwaltung allerdings ein Nadelöhr, das die Sanierung der Kanalhaltungen zwischen Bissersheimer Straße und Kändelgasse erschwere, sodass die Hauptstraße in diesem Abschnitt eine Woche lang voll gesperrt werden müsse. Das werde voraussichtlich in der zweiten Woche der Herbstferien, vom 12. bis 16. Oktober, stattfinden.

„Ausgerechnet im Herbst, wenn die Winzer die Ortsdurchfahrt brauchen“, hieß es sinngemäß in der Sitzung des Großkarlbacher Bauausschusses. Der genannte Straßenabschnitt verbinde außerdem die Produktion des Wein- und Sektguts Schreier in der Hauptstraße mit dessen Vinothek in der Bissersheimer Straße. Und auch das Hotel Morrhof, das auf Hochzeiten und Firmenveranstaltungen mit vielen Gästen spezialisiert ist, sei betroffen.

Großräumige Umleitung

Die VG-Werke versichern, wegen der Sperrung „im engen Austausch mit der Ortsgemeinde, der Bauern- und Winzerschaft Großkarlbach sowie der Feuerwehr“ zu sein, ebenso mit dem Ordnungsamt. Ziel sei es, die betrieblichen Abläufe bestmöglich aufeinander abzustimmen und Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Nach aktuellem Planungsstand wird der Durchgangsverkehr über Freinsheim und Weisenheim am Sand umgeleitet, die endgültige Verkehrsführung stehe aber noch nicht fest. Voraussetzung für die Vollsperrung beziehungsweise deren Zeitpunkt ist laut Verwaltung, dass der erste Bauabschnitt in Kirchheim abgeschlossen ist und die Fahrbeziehung zwischen Bissersheim und Kleinkarlbach wieder uneingeschränkt genutzt werden kann.

Der Kirchheimer Kreuzungsbereich Weinstraße/Kleinkarlbacher Straße/Bissersheimer Straße ist seit August gesperrt, weil die Ortsdurchfahrt ausgebaut wird. Es handelt sich um den ersten von mehreren Bauabschnitten eines rund drei Jahre dauernden Vollausbaus der alten Weinstraße einschließlich der Gehwege. Der Verkehr wird derzeit überörtlich über Grünstadt, Obersülzen und Laumersheim umgeleitet.