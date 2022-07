Gemeinsam den Glauben zu entdecken: Darum soll es bei einem Angebot von Familien für Familien der Pfarrei Heilig Dreifaltigkeit in Frankenthal gehen. Gesucht werden dafür Menschen unterschiedlichen Alters, begeisterte Frauen und Männer, die Lust haben, sich einzubringen und etwas mit und für Kinder zu tun. Näheres soll bei einem ersten Treffen am Montag, 11. Juli, 19 Uhr, im Pfarrheim St. Thomas-Morus, Odenwaldstraße 22, in Flomersheim besprochen werden. Kontakt und Informationen bei Gemeindereferentin Annette Kabanow, Telefon 06233 40734, oder Pfarrer Stefan Mühl, Telefon 06233 300900, E-Mail pfarramt.frankenthal@bistum-speyer.de.