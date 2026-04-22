Für jedes Objekt findet sich ein passender Käufer: Mit dieser Philosophie betreibt Andrea Schilder seit 25 Jahren ihr Maklergeschäft. Das Jubiläum will sie feiern.

Mit Leib und Seele beschäftigt sich Andrea Schilder seit nunmehr 25 Jahren mit der Vermittlung von Häusern, Wohnungen und Geschäftsobjekten. Das Jubiläum feiert die Immobilienmaklerin am Donnerstag, 23. April, von 15 bis 18 Uhr mit einem „Tag des offenen Büros“ in ihren Geschäftsräumen in der Schmiedgasse 35.

Schon in jungen Jahren hat die gebürtige Dirmsteinerin ein reges Interesse für das Immobiliengeschäft entwickelt und private Erfahrungen gesammelt. „Ich war erst 22, als ich meine erste Wohnung gekauft habe“, verrät sie im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Da es sich aber um ein Dreifamilienhaus handelte, suchte sie per Zeitungsinserat zwei weitere Käufer und hatte damit Erfolg. Doch beruflich ging es bei ihr zunächst in eine andere Richtung. Sie arbeitete 18 Jahre lang als kaufmännische Angestellte bei der BASF.

Umorientierung nach der Geburt der Tochter

Der entscheidende Impuls, sich umzuorientieren und ihr bisheriges Hobby zum Beruf zu machen, kam bei Andrea Schilder nach der Geburt ihrer Tochter während des sich anschließenden Erziehungsurlaubs. Eine Maklerlaufbahn vor Augen, entwickelte sie großen Ehrgeiz und absolvierte bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) mehrere Fortbildungskurse. Fehlte nur noch ihr Traumjob. „Sämtliche Makler in Frankenthal habe ich angerufen und bin dann bei der LBS gelandet“, berichtet sie. Das war im April 2001. Anfangs arbeitete sie auf 650-Mark-Basis zuzüglich Provision. Rasch fasste sie auf dem neuen Geschäftsfeld Fuß „Die erste Euro-Wohnung habe ich 2002 in der Hanns-Fay-Straße verkauft“, erinnert sie sich.

Mehrere Schulungsmaßnahmen und die Gewerbeanmeldung als freie Handelsvertreterin waren weitere Schritte. Zwischenzeitlich hatte sich Andrea Schilder von der BASF freistellen lassen und das Arbeitsverhältnis später gekündigt. Nach elfjähriger Tätigkeit bei der LBS Rheinland-Pfalz wechselte sie zur Immobilienabteilung der Postbank und folgte damit ihrem Mentor Markus Weis. Ein Fernstudium am Europäischen Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Bochum sowie das IHK-Zertifikat als Maklerin schlossen sich an.

Mit zwei Kolleginnen eine Bürogemeinschaft

Neun Jahre gingen ins Land. Dann war für Schilder die Zeit gekommen, den Weg in die Selbstständigkeit zu wagen und ein eigenes Unternehmen zu gründen. In der Schmiedgasse richtete sie einen Geschäftsraum ein und entschied sich für eine Bürogemeinschaft mit zwei erfahrenen Kolleginnen: Isabelle König-Hoch in Wachenheim und Stephanie Menz in Landau. Durch diese Kooperation deckt das Trio den vorder- und südpfälzischen Raum sowie Teile von Baden-Württemberg ab.

Das Tätigkeitsfeld von Andrea umfasst einen Radius von etwa 30 Kilometern rund um Frankenthal und reicht bis Mannheim. Nach eigener Einschätzung arbeitet sie sehr akribisch. „Die Tätigkeit bei zwei Konzernen haben mich geprägt“, sagt sie. Die 58-Jährige ist bekannt in Frankenthal und bringt sich durch Sponsoring in die Stadtgesellschaft ein. Sie verweist auf Empfehlungen und positive Bewertungen im Internet. Darüber hinaus kann sie auf ein Netzwerk von Handwerkern, Architekten, Bauträgern und Finanzierungspartnern zurückgreifen.

Schwerpunktmäßig befasst sich Andrea Schilder mit dem Verkauf von Immobilien, die zumeist auf Social-Media-Kanälen und Internet-Portalen offeriert werden. Vermietungen spielen bei ihr eine eher untergeordnete Rolle. Dass sie sich sehr viel Zeit für ihre Kunden nehme, gehöre zu einer Dienstleistung einfach dazu, findet sie. „Es geht schließlich nicht nur um eine Immobilie, sondern auch um den Menschen“, findet sie und gibt sich überzeugt, dass sich für jedes Objekt ein passender Käufer finden lasse.