Beim Linksabbiegen hat ein 29-jähriger Mann aus Beindersheim am Dienstag gegen 7 Uhr in der Beindersheimer Straße einen Mofafahrer aus Ludwigshafen übersehen. Wie die Polizei weiter mitteilt, wollte der 29-Jährige in die Siemensstraße abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 16-jährigen Mofa-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Mofa-Fahrer verletzt wurde und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.