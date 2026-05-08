Was macht Frankenthal aus? Am Tag des Lokaljournalismus hat die RHEINPFALZ darauf Antworten gesucht – gemeinsam mit der Miss Strohhut, einem Fasnachter und Lesern.

Die Identität einer Stadt? Ihr Herz und ihre Seele? Wie kann man dem nachspüren? Zum Tag des Lokaljournalismus hat die Lokalredaktion mit dem Frankenthal-Abc eine Annäherung versucht. Der Charakter Frankenthals, gegossen in Buchstaben.

Miss Strohhut Larissa Kießling hat die Frankenthaler während ihrer Amtszeit auf zig Terminen besser kennengelernt, Thomas Kehl steht seit Jahren als Fasnachter auf den Bühnen Frankenthals und Sie, liebe Leserinnen und Leser, kennen die Stadt ohnehin bestens.

Miss Strohhut Larissa Kießling geht das Frankenthal-Abc durch. Foto: Anna-Marie Müller

Was sagt das Abc also aus? In den Zusendungen und bei den Diskussionen wird die reiche Geschichte Frankenthals betont; einer Stadt, die sich derzeit im Wandel befinde und das Herz dabei auf dem rechten Fleck habe. Das gute Miteinander, das Liebenswerte dieser Stadt – das zieht sich wie ein roter Faden durch die Beiträge von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser. Wir buchstabieren Frankenthal durch.

A wie ...

Für die Miss Strohhut klingt A wie Aufbruch. Dabei erwähnt sie „Frankenthal 2035“, ein Stadtentwicklungsprozess, der Frankenthal fit für die Zukunft machen soll und bei dem sich Bürger aktiv einbringen können. Thomas Kehl denkt bei diesem Buchstaben direkt an die Albert Frankenthal GmbH, die Ende Mai ihre Tore schließen wird, und die KBA-Tradition. Damit ist er auf der Linie von Lesern, die „Albert“ an die Redaktion schreiben.

B wie ...

... Brückenbaustelle, findet Kehl. Was er damit meint: Spitzenbuschbrücke, Autobahnbrücke, Flomersheimer Brücke. Es gibt viele Brücken und ihre Baustellen, die den Straßenverkehr immer wieder lahmgelegt haben.

Larissa Kießling hat sich für den Begriff Begegnung entschieden. Der steht für sie stellvertretend für all die Feste, Märkte und Veranstaltungen, auf denen man sich in Frankenthal begegnen kann.

Unsere Leser haben vor allem diese Ideen eingereicht: Bildung, wegen der vielfältigen Bildungsangebote in Frankenthal; barocke Spuren, womit unter anderem die Dreifaltigkeitskirche auf dem Marktplatz gemeint ist; und schließlich die Bombennacht, bei der im Zweiten Weltkrieg am 23. September 1943 etwa 80 Prozent des Frankenthaler Stadtgebiets durch einen britischen Luftangriff zerstört wurde.

C wie ...

Was soll Thomas Kehl, Präsident des Carnevalvereins, auch anderes schreiben und sagen, als – ganz genau – Chorania. Seit mehr als 60 Jahren feiert der Verein nun schon die fünfte Jahreszeit in Frankenthal.

Die Miss Strohhut hat sich für Chancen entschieden, vor allem in Hinblick auf Frankenthal als ehemaligen und auch zukünftigen Wirtschaftsstandort.

Geschichtsbegeisterte Leser nennen Kurfürst Carl Theodor, der im 18. Jahrhundert nicht nur die beiden Stadttore und den Frankenthaler Hafen erbauen ließ, sondern auch die Wirtschaft förderte.

Kurfürst Carl Theodor, dem Frankenthal die beiden Stadttore und den ehemaligen Hafen zu verdanken hat. Repro: Stadtarchiv Ludwigshafen/oho

D wie ...

... Dathenushaus, findet Thomas Kehl. Das Gemeindehaus der protestantischen Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde ist ein Treffpunkt für Jung und Alt.

Sowohl Larissa Kießling als auch unsere Leser verbinden D mit Dialog. Kießling bringt hier vor allem die Integration der Bürgerinnen und Bürger in Entscheidungen der Stadt an. Außerdem eingefallen ist ihr dorfähnlich. „Aber im positiven Sinne“, verspricht sie. „Hier kennt man sich noch.“

E wie ...

Kehl nennt hier das Erkenbertmuseum. Ganz im Sinne ihrer Rolle nennt Larissa Kießling das Ehrenamt. In Frankenthal gebe es viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu betätigen, und die Frankenthaler machten davon auch rege Gebrauch.

Ähnlich dachten auch die Leser und reichen neben dem Vorort Eppstein mehrmals den Begriff Engagement ein. „Das wird hier noch in großem Maße gelebt“, schreibt ein Leser.

F wie ...

Wieder bleibt Chorania-Präsident Kehl beim Thema und nennt unter F die Fasnacht.

Larissa Kießling verweist auf die Frankenthaler Feste und schmunzelt: „Frankenthaler feiern gerne.“

Mit Flomersheim findet unter den Lesern wieder gleich in einigen Zusendungen ein Vorort Erwähnung.

So kennt man Thomas Kehl: als Protokoller in der Bütt. Archivfoto: Bolte

G wie ...

Etwas abstrakter wird Thomas Kehl hier und denkt bei G an Gemeinde Europas. Frankenthal hat mit Colombes, Sopot, Rosolini und Strausberg Partnerstädte in Frankreich, Polen, Italien und Brandenburg.

Larissa Kießling schlägt Gemeinschaft vor und lobt die „Frankenthal-Community“.

Ähnliches finden auch die Leser und verweisen mit dem Wort Generationen auf die gut funktionierende Gemeinschaft Frankenthals. Auch das Gleis4 wird häufiger erwähnt.

H wie ...

Sportlich geht es bei Thomas Kehl weiter. Er denkt bei H an Hockey und den Verein TG Frankenthal.

Für die Miss Strohhut klingt H wie Heimat. Den Begriff definiert die Frankenthalerin unter anderem über die Verbundenheit mit dem Ort, an dem man aufgewachsen ist.

Die Leser dachten bei H an (mit) Herz, bezogen auf die Frankenthaler Art, und an den von Kurfürst Carl Theodor etablierten Hafen.

I wie ...

Für Frankenthal ein großes Thema: Thomas Kehl schlägt den Begriff Industriestadt vor.

Larissa Kießling findet gleich zwei Begriffe und teilt sich einen davon direkt mit den Lesern: Integration. Gleichberechtigte Teilhabe ist in Frankenthal ein wichtiges Thema. Ihr zweiter Begriff ist Infrastruktur, deren positive Entwicklung sie in Frankenthal lobt.

J wie ...

Den Buchstaben J teilt sich Thomas Kehl mit vielen Lesern: Justiz, beziehungsweise Justizvollzugsanstalt. Die JVA Frankenthal ist mit mehr als 400 Haftplätzen eines der wichtigsten Gefängnisse der Vorderpfalz.

Larissa Kießling fokussiert sich auf die Jugend und auf die vielfältigen Angebote für junge Menschen in Frankenthal – zum Beispiel über das Kinder- und Jugendbüro.

K wie ...

Thomas Kehl nennt mit KSB den Pumpenhersteller mit Sitz in Frankenthal.

Kultur, denken sich sowohl die Miss Strohhut als auch zahlreiche Leser, die auf die kulturellen Angebote der Stadt verweisen.

Außerdem mehrmals erwähnt: Kindheit, Kikeriki (der Schlachtruf der Fasnacht), Kneipen und Kurfürst.

Ist im gleichen Jahr gegründet worden, wie das deutsche Kaiserreich (1871): der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB. Foto: KSB/OHo

L wie ...

... das Viertel Lauterecken, sagt Kehl. Für das Wohngebiet wurde 1919 der erste Spatenstich gesetzt, der Name soll durch einen Fasnachtsscherz entstanden sein.

Laut Larissa Kießling klingt L wegen des aktiven Vereins- und Stadtlebens wie lebendig. Aber auch Lebensqualität hat sie an Frankenthal erinnert.

Etwas kritischer denken da die Leser und wollen den Leerstand erwähnt wissen, der in Frankenthal, wie vielerorts, immer wieder ein Thema ist. Außerdem darf natürlich der Löwe nicht fehlen, der das Frankenthaler Wappen ziert.

M wie ...

... Miss Strohhut, natürlich! Das findet zumindest Thomas Kehl.

Die Miss Strohhut selbst verweist auf die Mitgestaltung und die Menschlichkeit, die in Frankenthal großgeschrieben würden.

Unsere Leser bringen die geografische Perspektive ein und nennen den Monte Scherbelino, Metropolregion und den Vorort Mörsch.

N wie ...

Geografisch geht es weiter. Thomas Kehl nennt das Nordend, Larissa Kießling die Naherholungsorte und die Leser die Nachbarschaft, womit die kurzen Wege gemeint sind, die man in Frankenthal überall habe.

O wie ...

... Offenheit, jedenfalls wenn Larissa Kießling und die Leser gefragt sind. Die wollen außerdem auch noch den Oberbürgermeister erwähnt wissen.

Thomas Kehl findet, dass der Ostpark mit seinen Sport- und Freizeitstrukturen ebenfalls einen Platz in der Liste verdient.

P wie ...

Anhand der teils jahrhundertealten Grabmäler auf dem Parkfriedhof kann ein Stück Stadtgeschichte nacherzählt werden. Thomas Kehl hat ihn auf jeden Fall für diese Liste ausgewählt.

Larissa Kießling und die Leser sind sich bei zwei Begriffen einig: partnerschaftlich und Pfalz. Die Parks und Porzellan vervollständigen die Liste.

Ein Ruhepol mitten in der Stadt: die Kastanienallee auf dem Hauptfriedhof in Frankenthal. Foto: Andreas Lang

Q wie ....

... „Qualität“, lacht die Miss Strohhut und gesteht: „Das war der erste Begriff, wo ich etwas nachdenken musste.“ Er steht für sie für Verlässlichkeit, Struktur und Standardisierung. Die Leser schließen sich dieser Einschätzung an.

Von Thomas Kehl kommt Quartierviertel: Damit meint er die immer häufiger vorkommende Bezeichnung von Wohnvierteln als Quartier, zum Beispiel das Strandbadquartier, das aktuell neu gebaut wird.

R wie ....

Da, wo das Leben stattfindet, das Zentrum der Stadt: Frankenthal geht für Thomas Kehl nicht ohne den Rathausplatz.

Larissa Kießling verbindet das R mit regional.

Und die Leserinnen und Leser verweisen mehrheitlich auf den Rhein.

S wie ...

Manche Entscheidungen fallen schwer. Deswegen ist es gut, dass mehrere Begriffe eingereicht werden konnten. Denn laut Thomas Kehl gehören sowohl das Strohhutfest als auch das Strandbad in diese Liste. Das finden auch die Leser und steuern bei diesem Buchstaben viel bei: vor allem Schulen, Studernheim, Sternjakob, Stadt, Stadtklinik und das Speyerer Tor.

Synonym zu ihrem Begriff „Aufbruch“ nennt Larissa Kießling außerdem Stadtentwicklung und findet, dass Frankenthal modern und attraktiv sei.

Das Strohhutfest ? Für die meisten Frankenthaler eine Herzensangelegenheit. Archivfoto: Alessandro Balzarin

T wie ...

Einig sind sich hier Thomas Kehl und die Leser: Das Theater Alte Werkstatt darf in dieser Liste nicht fehlen. Außerdem selbstverständlich sind die beiden Tore, das Wormser und das Speyerer.

Für die Miss Strohhut stehen bei T sowohl Transformation als auch Tradition im Zentrum.

U wie ...

... Urlaubsfeeling, das laut Thomas Kehl in Frankenthal leicht aufkommen kann – vielleicht bei einem Besuch im Strandbad oder beim Strohhutfest.

Geht es nach Larissa Kießling, passt hier umsetzungsorientiert. Sie findet, in Frankenthal würden Konzepte konsequent ins Laufen gebracht, umgesetzt und dann optimiert.

Umbruch und „um die Ecke rum“ wurde außerdem von den Lesern eingereicht. Umbruch, das steht für den Wandel. „Ums Eck“, damit sind wieder die kurzen Wege in Frankenthal gemeint.

V wie ...

... Vogelsiedlung bei Thomas Kehl. Die Siedlung verdankt ihren Namen den nach Vögeln benannten Straßen.

Von Larissa Kießling beigesteuert: Vielfalt, die für eine starke Gemeinschaft sorge. Außerdem erwähnenswert: Frankenthal sei verkehrsgünstig gelegen.

Die Leser fügen außerdem mehrheitlich noch die VHS, Verwaltung (allerdings nicht immer positiv gemeint...) und Vereine hinzu.

W wie ...

Angelehnt an das Urlaubsfeeling ist Frankenthal, wenn es nach Thomas Kehl geht, eine Wohlfühloase.

Die Miss Strohhut verweist auf das Wachstum der Stadt, vor allem was Wohnen, Wirtschaft und die Innenstadt angeht.

Der Wohnungsmangel ist ein großes Thema bei den Lesern, häufiger genannt werden auch der Wochenmarkt („Ein Besuch lohnt sich!“) und Winter. Eis und Schnee, das hat einigen Lesern in diesem Jahr im Strandbad besonders gut gefallen.

X wie ...

Jetzt wird’s spannend. Bei Thomas Kehl und den Lesern herrscht größtenteils gähnende Leere. Eine Leserin schreibt „Xylophon“, stellvertretend für das gute Angebot der Musikschule. Geben wir auf, wenn es schwierig wird? Natürlich nicht! Larissa Kießling eilt zur Hilfe und findet: Frankenthal hat den X-Faktor, also das gewisse Etwas, und sei eine Stadt, „in der es sich lohnt zu leben“.

Y wie ...

Auch das Y ist kein leichter Buchstabe, doch die Miss Strohhut ist auch dieser schweren Aufgabe gewachsen. Ihr Vorschlag: Your City. Zu Deutsch heißt das „deine Stadt“. Kreativ!

Z wie ...

... „Zeit schenken“, sagt ein Leser mit Blick auf die vielen Ehrenamtlichen der Stadt. Für Larissa Kießling ist es der Zusammenhalt. Die Zuckerfabrik gehört ebenfalls in diese Liste, sowohl bei Thomas Kehl als auch bei den Lesern.