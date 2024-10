Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) hat einen Weg gefunden, um die zeitweise von dem Abwasserpumpwerk in der Straße Am Kanal entweichenden üblen Fäkalgerüche zu reduzieren. Die für die Emissionen ursächlichen Förderschnecken sollen abgedeckt und mit einer Ablufteinrichtung versehen werden.

Anwohner in der Ostparksiedlung, die sich im Sommer vergangenen Jahres wegen des Gestanks, der vom Abwasserpumpwerk in der Straße Am Kanal