Die Online-Tickets für den Vortrag von „Astro-Alex“ im Technik-Museum Speyer waren innerhalb kurzer Zeit weg. Mit so einem Ansturm hatten selbst die Organisatoren nicht gerechnet. Warum es für alle, die leer ausgegangen sind, doch noch Hoffnung gibt, den Astronauten Alexander Gerst im November in Speyer zu sehen, erfahren Sie hier.

Was tun, wenn im Winter Gas und Strom knapp werden oder länger ausfallen? Die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim hat sich vorbereitet und einen Krisenstab gebildet. Und der hat sogar schon einen Plan für den schlimmsten Fall.

Eine Strecke von 174 Kilometern haben sieben Schüler der IGS Ludwigshafen-Edigheim zu Fuß bewältigt. Mit zwei Lehrern sind sie im Zuge eines Schulprojekts von Caminha bis nach Santiago de Compostela gepilgert – und haben einiges erlebt. Was, das erfahren Sie hier.

Dreimal in der Woche macht der Marktplatz in den Quadraten seinem Namen alle Ehre, und verwandelt sich eine farbenfrohe Welt aus knackigem Gemüse, frischem Obst und duftenden Spezialitäten. Gerade am Samstag ist Mannheims seit 1613 existierender Wochenmarkt prall gefüllt. Wie Einkaufen zum Event wird, erfahren Sie hier.

Mit der Frage auf einer Onlineplattform, wie man eine Amoktat begehe, sorgte ein Frankenthaler Realschüler zum Wochenstart für Wirbel. Wir haben nachgefragt, wie die Schulen das Thema am Tag nach der vorsorglichen Schließung aufgegriffen haben.