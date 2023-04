Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Hauch der Chippendales wehte über die Bühne des Wormser Theaters: Die „Zwölf Tenöre“ zeigten in der Zugabe ein bisschen nackten Oberkörper. Aber auch vor dem braven Männer-Strip liebte das Publikum die sangesfreudige Herrenrunde.

Ist eine Veranstaltung ausverkauft, ist normalerweise der Saal voll. Nicht so beim Wormser Gastspiel. Der Theatersaal mit über 800 Sitzen wies am Mittwoch so einige leere Plätze