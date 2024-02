Um das Thema „Kloster, Exulanten, Künstler – Frankenthal wird Stadt“ geht es im zweiten Teil der Reihe „Mittagspause im Erkenbert-Museum“ am Dienstag, 20. Februar, 13 Uhr. Werner Schäfer widmet sich in seinem Vortrag dem Leben in der Stadt im 16. und 17. Jahrhundert.

Als sich die meist protestantischen Glaubensflüchtlinge in Frankenthal niederließen, herrschten laut einer Pressemitteilung des Museums sittsame Zeiten. Werner Schäfer geht der Frage nach, woher die Menschen kamen und was sie 1562 nach Frankenthal führte. Warum die Gemeinde 15 Jahre später die Stadtrechte verliehen bekam und wie die Stadt damals aussah – auch das will der Referent, der Mitglied des Frankenthaler Altertumsvereins und des Fördervereins für jüdisches Gedenken sowie Teil des Stadtführerteams ist, erläutern.

Strafen gegen Kirchenschwänzer

Mithilfe von Bildern zeichnet Schäfer die Geschichte von der Besiedlung des Klosters durch die Glaubensflüchtlinge im 16. Jahrhundert bis zur Zerstörung der Stadt im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 bis 1697) nach. Er beleuchtet, wie Brunnen gebohrt, Straßen angelegt und Vorschriften für die Errichtung von Häusern und Aborten erlassen wurden, um das schnelle Wachstum der Gemeinde zu bewältigen. Er spricht auch über Zucht und Ordnung, über Strafen gegen Kirchenschwänzer, die lieber in der Wirtschaft saßen, oder gegen Unzucht treibende Unverheiratete.

Ein weiter Aspekt des rund 60-minütigen Vortrags ist die Kunst der Frankenthaler Goldschmiede, Maler und Teppichweber. Biografien beleuchten Einzelschicksale, auch die Auswirkungen des 30-jährigen Krieges auf Frankenthal und seine Bewohner sind Thema. Dabei nimmt Schäfer Bezug auf einzelne Objekte der aktuellen Ausstellung „Willkommen im Museum! Ankäufe und Schenkungen“, die noch bis einschließlich Sonntag, 3. März, zu sehen ist.