Kein Deutsch, keine Approbation – und trotzdem nicht aufgegeben: Muhannad Bayazid aus Syrien führt heute eine Zahnarztpraxis in Frankenthal. Was seinen Weg geprägt hat.

Beim Zahnarzt erwartet man vieles – Bohrergeräusche, sterile Gerüche, ein bisschen Anspannung. Herzlichkeit dürfte für die meisten sicher nicht dazu gehören; zu groß scheint der Widerspruch zwischen Praxisstuhl und Wohlfühlatmosphäre. An diesem frühen Montagabend ist es aber genau das, was in der Zahnarztpraxis von Muhannad Bayazid in der Wormser Straße in Frankenthal zu spüren ist: Herzlichkeit.

Patienten sind in diesen Minuten keine da. Bayazid und sein Team empfangen stattdessen Besuch: Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) ist zu Gast, auch Andrea Graber-Jauch, Bereichsleiterin Migration und Integration im Rathaus. Der Termin ist der Auftakt für eine Besuchsreihe. Knöppel möchte mit verschiedenen Menschen mit Flucht- beziehungsweise Migrationshintergrund ins Gespräch kommen – mit Menschen, die in Frankenthal leben und arbeiten, Unternehmen führen, Familien großziehen und Teil der Stadtgesellschaft geworden sind.

Bayazid: „Ich konnte kein Wort Deutsch“

Muhannad Bayazid ist einer von ihnen. Der 45-Jährige hat vor rund zwei Jahren die Zahnarztpraxis von Juliana Frese übernommen. Dass er heute hier steht, freundlich begrüßt und wie selbstverständlich Deutsch spricht, ist das Ergebnis eines langen Wegs – und harter Arbeit, wie er sagt. „Ich konnte damals kein Wort Deutsch“, erzählt Bayazid auf Deutsch.

Bayazid stammt aus Syrien. 2014 ist er nach Deutschland gekommen, noch bevor 2015 die Flüchtlingszahlen stark anstiegen. Seit 2015 lebt er in Frankenthal, anfangs in der Gemeinschaftsunterkunft in der Albertstraße. Noch im selben Jahr erhielt er einen Aufenthaltstitel. Ein Ankommen war das trotzdem nicht – jedenfalls nicht im beruflichen Sinn. Denn als Zahnarzt durfte er hier zunächst nicht praktizieren. „Ich musste von vorne anfangen“, erinnert sich Bayazid.

Formulare, Nachweise, Fristen, Fachsprache, dazu soziale Isolation: Es gab etliche Hürden, die sich ihm in den Weg stellten. Mit seinem Besuch sitzt Bayazid in seinem Büro. Er schaut sich um, deutet auf die vielen Bücher, allesamt Fachliteratur auf Deutsch. Dicke Wälzer, die er beackern musste, damit der Traum von der eigenen Zahnarztpraxis in Deutschland irgendwann Realität werden konnte.

„Frankenthal ist zweite Heimat geworden“

Auch seine Frau Hala Abdulwahab sitzt mit dabei, selbst Zahnmedizinerin. Zusammen leiten sie die Praxis. Gemeinsam mit den beiden Töchtern reiste Bayazids Ehefrau im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland. Eine Tochter sei damals schon ein Jahr alt gewesen, als er sie zum ersten Mal gesehen habe, erzählt Bayazid. Heute besuchen die Mädchen das Albert-Einstein- und das Karolinen-Gymnasium. „Frankenthal ist unsere zweite Heimat geworden“, sagt Hala Abdulwahab. Man habe hier eine Perspektive, eine gute Zukunft.

Bei Bayazids Ankunft war daran damals noch nicht zu denken. Er machte in Heßheim zunächst ein sechsmonatiges Praktikum, um überhaupt Einblicke in das hiesige System zu bekommen. Dann folgte der Versuch, die Anerkennung als Zahnarzt zu erlangen. Drei Jahre stand er nach eigenen Angaben auf der Warteliste der Johannes Gutenberg-Universität Mainz – eine Zeit des Wartens und der Ungewissheit.

Um die Zeit zu überbrücken und arbeiten zu können, absolvierte er eine Ausbildung zum Krankenpfleger und arbeitete in einem Heim in Frankenthal. „Ich habe alles gemacht, was nötig war“, sagt er. 2021, nach der Approbation, fand er zunächst eine Stelle in Bayern, in der Nähe von Bayreuth, bevor er schließlich die Praxis in der Wormser Straße übernahm. Auch gesundheitlich habe es Rückschläge gegeben: Ein Bandscheibenvorfall zwang ihn zeitweise zur Pause. Aufgeben sei dennoch keine Option gewesen.

Zahnarzt Bayazid: „Ich bin glücklich“

In seiner Praxis arbeitet Bayazid mit einem Team aus vier Mitarbeitern und einer Auszubildenden. „Ohne die Unterstützung von meinem Team wäre ich nichts. Die sind alle Profi“, sagt er. „Ich bin total glücklich.“ Und das Team selbst schwärmt vom Chef. „Sehr lieb“ sei er. Bayazid betont, wie viel er Menschen zu verdanken hat, die ihn auf seinem Weg begleitet haben, auch dem Bereich Migration und Integration der Stadt. Für Bürgermeister Knöppel ist Bayazids Geschichte eine Erfolgsgeschichte.

Hala Abdulwahab hat derweil einen Wunsch: dass diejenigen unterstützt werden, „die wirklich fleißig arbeiten und lernen wollen“. Damit für alle Integration möglich wird – manchmal sogar an einem Ort, an dem man Herzlichkeit am wenigsten erwartet.