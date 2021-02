Auf den Frankenthaler Friedhöfen werden die Kontrollgänge durch den Kommunalen Vollzugsdienst verstärkt. Auch ein privater Sicherheitsdienst wurde beauftragt. Damit reagiert der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) auf die sich in jüngster Vergangenheit häufenden Vandalismusschäden und Diebstähle von Grabschmuck. Besonders betroffen seien der Hauptfriedhof und der Friedhof in Mörsch, berichtete Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss. Auf dem Friedhof in Eppstein hätten Unbekannte die WC-Anlage demoliert. Die Polizei sei über diese Vorfälle informiert worden.

Einb au von Zeitschlössern geplant

Der EWF prüfe, den Zugang zu den Toiletten auf den Vorort-Friedhöfen durch ein Zeitschaltschloss abends und nachts einzuschränken. Auf dem Hauptfriedhof werde dies bereits zwischen 19 und 7 Uhr praktiziert. Adolf-José König (SPD) nannte die Vorfälle „absolut bedauerlich“ und ermunterte die Bevölkerung, mehr Zivilcourage zu zeigen.

An Beschränkungen erinnert

Bernd Knöppel erinnerte in seinem Bericht an die Corona-bedingten Beschränkungen für Beisetzungen. So seien auf dem Hauptfriedhof nur maximal 18 Teilnehmer, in den Vororten je nach Größe der Trauerhalle bis zu 13 Angehörige zugelassen – nach vorheriger Messung der Körpertemperatur. Auch müssten medizinische Masken getragen werden. „Der Gesundheitsschutz hat oberste Priorität.“ Die Maßnahmen würden von einer privaten Sicherheitsfirma überwacht. Besucher der Friedhöfe, die Verdächtiges beobachten, können sich unter der Mobilnummer 0171 3303928 beim Kommunalen Vollzugsdienst melden.