Mit den steigenden Temperaturen nehmen die Aktivitäten unter freiem Himmel wieder zu – und damit auch potenziell Ruhestörungen: Der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) ist deshalb nach Angaben der Stadtverwaltung in der warmen Jahreszeit von Juni bis August freitags und samstags bis 1 Uhr nachts und damit eine Stunde länger als sonst unterwegs. Die KVD-Mitarbeiter seien während ihrer Dienstzeiten unter der Mobilnummer 0171 3303928 erreichbar, heißt es in der Pressemitteilung. Der dem Fachbereich Ordnung und Umwelt zugeordnete KVD ist der Stadt zufolge zuständig für Gefahrenabwehr und öffentliche Sicherheit. Er verfolgt und ahndet Ordnungswidrigkeiten wie die erwähnten Ruhestörungen und kontrolliert, ob kommunale Satzungen und Verordnungen eingehalten werden. Aktuell betreffe das zusätzlich die Corona-Regel. In kreisfreien Städten wie Frankenthal seien die Beamten auch gefragt, wenn beispielsweise psychisch kranke Menschen im Krisenfall in Kliniken eingeliefert werden müssen.