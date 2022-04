Mit zwei Anzeigen mehr und einigem Geld weniger ist am Wochenende eine Polizeikontrolle für einen 43 Jahre alten Mann ausgegangen: Den Beamten fiel er laut Pressemitteilung am Sonntag gegen 17 Uhr zunächst auf, weil er ihrem Eindruck nach mit einem Elektroroller ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Während der Kontrolle bestätigte sich dieser Verdacht. Bei der nun folgenden Prüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl bestand. Also sollte der 43-Jährige für alles Weitere zur Dienststelle mitgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Mannes stießen die Beamten dann noch auf ein sogenanntes Einhandmesser, das laut Waffengesetz verboten ist und sichergestellt wurde. Der Beschuldigte habe den offenen Betrag aus seinem Haftbefehl entrichtet und wurde mit einer Straf- sowie einer Ordnungswidrigkeitenanzeige nach Hause geschickt.