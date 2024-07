Weil Hausanschlüsse hergestellt werden müssen, ist von Montag, 5. August, bis Montag, 19. August, eine Fahrbahnvollsperrung im Neumayerring in Höhe der Erzberger Straße erforderlich. Eine Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sind auch Buslinien, die den Hauptbahnhof anfahren, von der Sperrung betroffen. Dies sind die Linien 460, 461, 463, 465, 466, 467 und 468. Deshalb ist mit Einschränkungen und Verspätungen im Linienverkehr zu rechnen. Die Haltestellen Neumayerschule und Parsevalplatz werden für den gesamten Zeitraum nicht angefahren. Die Haltestelle Parsevalplatz wird in den Foltzring an die bestehende Bushaltestelle Altenheim verlegt. Die Haltestelle Mühlstraße kann demnach nur teilweise angefahren werden. Von der Sperrung ist ebenfalls der Schienenersatzverkehr für die Generalsanierung der Riedbahn betroffen. Mehr aktuelle Baustellen sind unter www.frankenthal.de/sperrungen zu finden.