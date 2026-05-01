Spannung ist wieder garantiert, wenn die erste Damen und erste Herrenmannschaft auf dem Jahnplatz um Punkte kämpfen.

Ein intensives Hockey-Wochenende steht der TG Frankenthal bevor. Sowohl auswärts als auch auf heimischem Platz kämpfen die Teams um wichtige Punkte – und setzen dabei auf starke Unterstützung der Fans.

Das Highlight des Wochenendes ist am Samstag, 15 Uhr, das Heimspiel der Zweitligaherren gegen den Wiesbadener THC. Die Partie verspricht Hochspannung, denn die Frankenthaler stehen vor einer großen Herausforderung gegen einen starken Gegner. Jeder Punkt zählt im Kampf um die Tabellenposition, weshalb der Verein auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen hofft.

Nachdem die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop vom Wochenende in Berlin mit leeren Händen zurückkehrte, wäre wenigstens ein Punkt im Duell mit dem Tabellenvierten Gold wert im Kampf um den Klassenverbleib. Ärgerlich war nämlich, dass der Mitkonkurrent HC Ludwigsburg dem Tabellenführer Berliner HC einen Zähler abknöpfte und jetzt einen Punkt mehr auf dem Konto hat.

Damen gegen Safo Frankfurt

Am Sonntagvormittag ist die erste Damenmannschaft der TG Frankenthal in der Regionalliga Süd im Einsatz. Um 11.30 Uhr empfangen sie auf dem Jahnplatz die Mannschaft von Safo Frankfurt. Auch hier wollen die Gastgeberinnen mit einer starken Leistung überzeugen und wichtige Punkte einfahren.

Ebenfalls am Sonntag sind die 2. Herren der TG Frankenthal auswärts gefordert. Um 17 Uhr treten sie beim HC BW Speyer auf dem Weiherhof in Speyer an. Für Trainer Sandro Reinhard ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg muss her. Positiv stimmt dabei, dass er personell aus dem Vollen schöpfen kann. Diese Breite im Kader dürfte auch notwendig sein, denn die Mannschaft hat sich im Training intensiv vorbereitet und will die Begegnung mit maximaler Konzentration angehen.

Zusätzlicher Druck entsteht durch den direkten Konkurrenten im Aufstiegsrennen, die TSG Kaiserslautern. Diese legt bereits am Samstag gegen die TG Worms vor. Die Frankenthaler hoffen daher auf einen Patzer der Konkurrenz, um Boden gutzumachen. Gleichzeitig ist klar: Speyer wird es den Gästen nicht leicht machen und alles daransetzen, die Punkte Platz zu behalten.