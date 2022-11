Vor und nach dem Bürgerempfang am vergangenen Freitag sind Delegationen aus den vier Partnerstädten Frankenthals – Sopot, Colombes, Rosolini und Strausberg – in der Pfalz zu Besuch. Neben dem geselligen Austausch fanden laut Stadtverwaltung auch Treffen auf Arbeitsebene statt.

„Nach der pandemiebedingten Pause war der Austausch diesmal besonders herzlich und fröhlich“, lautet das Fazit der Besuche von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Sein Eindruck laut Pressemitteilung: „Die Tage mit unseren Gästen sind immer bereichernd. Es gab viel zu erzählen, und teilweise haben wir uns auch erst neu kennengelernt, da sich überall viel tut und verändert.“

Die fünfköpfige Delegation aus Polen war am Mittwoch vergangener Woche angereist. Am Donnerstagmorgen fand ein fachlicher Austausch mit den Fachbereichen Familie, Jugend und Soziales sowie Migration und Integration statt. Zentrales Thema: die Situation ukrainischer Flüchtlinge, die in großer Zahl auch in Sopot zu betreuen sind. Die Gruppe besuchte eine Unterkunft für ukrainisch Familien mit hörsprachbehinderten Kindern und den Feriensprachkurs „Deutsch als Fremdsprache“ für Kinder mit Volkshochschulleiterin Ulrike Rudek. Danach folgte eine Besichtigung der Flüchtlingsunterkunft in der Siemensstraße.

Am Nachmittag gab es noch ein Treffen zwischen der polnischen Delegation, Abgesandten diverser Serviceclubs, einer Stiftung und verschiedener Hilfsorganisationen. Deren Ziel: gemeinsam Kräfte, Waren und Gelder für weitere Hilfen an die Ukraine zu mobilisieren.

Ausflug zum Porzellan

Mit fünf Gästen aus der italienischen und vier Besuchern der französischen Delegation fand am Donnerstagnachmittag eine Tour durch die Kultureinrichtungen Frankenthals statt: Erkenbert-Museum, Stadtbücherei, Musikschule und Kunsthaus wurden von ihren jeweiligen Leiterinnen vorgestellt. Vor dem Bürgerempfang am Freitag stand ein Schiffsausflug von Heidelberg nach Neckarsteinach auf dem Programm. Mit Ärzten der Geriatrie und Psychiatrie sowie der Kaufmännischen Direktorin Monika Röther trafen sich die polnischen Ärzte. Die italienische Delegation hatte eine Begegnung mit in Frankenthal lebenden und aus Rosolini stammenden Mitbürgern.

Nach dem Bürgerempfang am Freitagabend ging es am Samstag gemeinsam mit Vertretern des Stadtrats nach Erbach im Odenwald. Im dortigen Schloss Erbach läuft derzeit eine Sonderausstellung mit Frankenthaler Porzellan, die noch bis 6. Januar zu sehen ist. Das dortige Programm für die Gäste: Führungen durch die Gräflichen Sammlungen des Schloss Erbach und die Sonderausstellung „Zu Gast im Schloss – Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“.