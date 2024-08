Lediglich zwölf deutsche Schulen werden jedes Jahr von der „Voll-Power-Schultour“ besucht. Am Donnerstag machte die Initiative zur Alkoholprävention am Albert-Einstein-Gymnasium Station. Und setzte sechs Schulstunden lang voll auf Musik, Sport, Tanz und Theater.

Auch wenn es eigentlich um Alkoholprävention geht: Direkt angesprochen wird die Droge nur in der Pause an einem Infostand. Thema in den Workshops der Bundeszentrale für gesundheitliche