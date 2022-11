Am Mahnmal für die Toten des letzten Weltkrieges auf dem Frankenthaler Hauptfriedhof gibt es am Sonntag, 13. November, 11.30 Uhr, eine Gedenkstunde zum Volkstrauertag. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Diakon Andreas Stellmann sprechen dabei laut Mitteilung einige Worte des Trostes. Die musikalische Umrahmung gestaltet die Stadtkapelle Frankenthal (Sinfonisches Blasorchester der Städtischen Musikschule Frankenthal) unter der musikalischen Leitung von Björn Bein. Die Gedenkstunde findet auch bei schlechter Witterung im Freien statt. Auf den Friedhöfen in Studernheim, Eppstein und Flomersheim sind keine gesonderten Veranstaltungen geplant.