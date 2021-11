An Menschen, die Opfer von Krieg, Terror, Hass und Rassismus wurden, erinnerte eine Gedenkstunde am Sonntag auf dem Hauptfriedhof. Etwa 60 Besucher waren zu der Veranstaltung anlässlich des Volkstrauertags gekommen. Das Programm gestalteten drei Schülerinnen des Albert-Einstein-Gymnasiums sowie die Stadtkapelle Frankenthal. In ihren Ansprachen erinnerten Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Pfarrer Jörg Diehl an die Bedeutung des Tages. Jeder habe den Auftrag, Extremismus, Populismus und Hassbotschaften nicht unkommentiert zu lassen. „Nicht in sozialen Netzwerken, nicht in der Stadt und nicht in der Familie“, betonte Hebich. Protestant Diehl hob auch die Rolle der Kirchen hervor, die lange gebraucht hätten, um der biblischen Auffassung zu folgen, dass es keinen gerechten Krieg geben könne. Dass viele Gleichaltrige wenig mit dem stillen Feiertag anfangen könnten, räumten drei Schülerinnen des AEG in ihrem Beitrag ein. Mit einer Collage aus Zitaten von Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs beleuchteten sie das Geschehen aus unterschiedlicher Perspektive. Ihr persönliches Fazit: „Hass, Streit und Krieg dürfen keine Option sein.“ Mit Kränzen erinnerten Vereine und Institutionen, darunter Vertreter von Polizei, Feuerwehr und Bundeswehr, an Opfer von Krieg und Gewalt.