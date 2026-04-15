„Die Medici und ihre Zeit“ lautet der Titel eines Vortrags, der am Donnerstag, 23. April, 17 Uhr, in der Volkshochschule (Vhs) Frankenthal angeboten wird. Wie die Vhs mitteilt, prägte kaum eine andere Dynastie die europäische Geschichte so nachhaltig wie das einflussreiche Geschlecht aus Florenz. Über Generationen hinweg brachte die Familie erfolgreiche Kaufleute, Bankiers und Fürsten hervor, die Florenz zu einer der bedeutendsten Metropolen Europas machten. Die Medici förderten Kunst, Architektur und Wissenschaft und trugen entscheidend zur Blüte der Renaissance bei. Noch heute zeugen Paläste, Kirchen und Museen davon. Eine Anmeldung zum Vortrag unter Telefon 06233 349203, per E-Mail an info@vhs-ft.de oder im Netz unter www.vhs-ft.de ist erforderlich.