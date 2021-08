Am 1. September startet die Volkshochschule (VHS) ins Herbstsemester 2021 – um flexibel auf mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie reagieren zu können, ohne gedrucktes Programmheft. Federführend vorbereitet hat dieses Semester noch die langjährige VHS-Leiterin Bettina Schwan, die zeitgleich mit dem Beginn in den Ruhestand wechselt. Während schriftliche und online getätigte Anmeldungen auf der Internetseite www.vhs-ft.de jederzeit möglich sind, gehen die persönlichen Anmeldungen kommende Woche am Montag, 30. August, los. Die Öffnungszeiten der Geschäftsstelle am Stephan-Cosacchi-Platz: Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag, 9 bis 12.30 Uhr, zusätzlich am Dienstag, 14 bis 18 Uhr, und donnerstags durchgehend von 9 bis 17 Uhr.