Die Volkshochschule (VHS) Frankenthal ist über eine Kooperation mit der VHS an dem Projekt Kinder-Uni beteiligt. Die Veranstaltungsreihe startet am 19. Juni. Unter anderem geht’s um die Frage, ob Roboter intelligenter als Menschen sind.

Geplant sind nach Angaben der VHS sieben verschiedene Online-Vorträge – immer sonntags nach Vollmond von 11-12 Uhr. Das Konzept der Reihe: interessante Themen kindgerecht zu vermitteln. Im ersten Vortrag „Wie funktioniert das Gehirn?“ erklärt der Neurologe Özgür Yaldizli (Basel) die Funktionsweise dieses Organs. Einen Monat später, am 17. Juli, nimmt der Forschungstaucher und Moderator der ZDF-Sendung Terra X Florian Huber (Kiel) die Teilnehmer mit auf seine Expeditionen und erzählt unter dem Titel „Versunkene Schätze – mit einem Forschungstaucher in die Tiefe“ über seine aufregende Arbeit.

Fortgesetzt wird die Reihe am 14. August mit der Frage „Wie kann man Gedächtniskünstler werden?“ Gedächtnisweltmeister Johannes Mallow (Magdeburg) gibt bei seinem Mitmachvortrag Tipps, wie man mit Gedächtnistricks beeindrucken kann. Am Sonntag, 11. September, nimmt Wissenschaftlerin Maren Lage Kinder mit ihrem Thema „Sensation Gletschermumie: der atemberaubende Fund von Ötzi“ mit auf eine detektivische Spurensuche. Außerdem geplant sind Vorträge zu „Können Roboter intelligenter als Menschen werden?“, „Killerwale in Norwegen: Das große Fressen vor dem Winter“ und „Wölfe in Deutschland: Wie leben die Vorfahren unserer Hunde heute?“.

Noch Fragen?

Informationen zu Terminen und Anmeldung auf der Internetseite der VHS Frankenthal www.vhs-ft.de.