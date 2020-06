Am Dienstag, 30. Juni, 8 Uhr, veröffentlicht die Volkshochschule (VHS) Frankenthal nach eigenen Angaben das Programm fürs Herbstsemester auf ihrer Internetseite www.vhs-ft.de. Ab dann sei auch die Online-Anmeldung zu den neuen Kursen möglich. Ein gedrucktes Programmheft werde es in diesem Herbst nicht geben, betont die Bildungseinrichtung in einer Pressemitteilung. Wegen der Corona-Pandemie müsse muss das VHS-Angebot flexibel gehalten werden. „Langfristig verbindliche Angaben bis Semesterende, das heißt bis Ende Januar 2021, waren leider nicht möglich“, so die Verantwortlichen. Planungssicherheit gebe es derzeit und eventuell auch in Zukunft nicht. Aktuell werde über Änderungen über die Homepage der VHS informiert. Um die Suche nach Kursen dort zu erleichtern, sei ein Faltblatt mit einer Kurzanleitung entwickelt worden. Es werde in Frankenthal ausgelegt, beispielsweise in der Stadtbücherei, bei Thalia und in der VHS-Geschäftsstelle. Persönliche Anmeldungen nimmt die Volkshochschule ab Montag, 29. Juni, entgegen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 9 bis 13 Uhr, und donnerstags zusätzlich von 14 bis 17 Uhr. Besucher müssten einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Kontakt: VHS-Geschäftsstelle, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Telefon 06233 349203/04, E-Mail info@vhs-ft.de.