Wer Nachfolger von Bettina Schwan wird, die fast 20 Jahre als hauptamtliche Leiterin an der Spitze der Volkshochschule (VHS) Frankenthal stand, ist weiter offen. Wie die Stadt auf Nachfrage mitteilt, soll der VHS-Mitgliederversammlung am 16. November ein Vorschlag unterbreitet werden. Wie schnell die neue Leitung den Posten antrete, hänge von deren bisherigen Beschäftigungsmodalitäten ab. Die Besetzung der Stelle verzögere sich, weil eine Kandidatin nach der Gremienentscheidung ihre Bewerbung zurückgezogen habe. Gesetzlicher Vertreter der VHS ist der Vorstand des Trägervereins. Ihm gehören neben Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) noch Ratsmitglied Dieter Schiffmann (SPD) und die CDU-Vertreterin Verena Baqué an.