Die Volkshochschule (VHS) hat fürs kommende Frühjahr ein dickes Bildungspaket geschnürt. Das neue Programm, das erneut in Papierform erschienen ist, listet rund 200 Kurse und Vorträge für nahezu alle Interessengebiete auf. Etwa ein Drittel der Veranstaltungen wird online angeboten.

„Wir sind noch nicht auf dem Niveau der Vorjahre“, sagt VHS-Leiterin Ulrike Rudek im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Bei den Anmeldungen sei nach wie vor wegen Corona eine gewisse Zurückhaltung festzustellen. Der Fokus liege wieder stärker auf Präsenzveranstaltungen, weil die Teilnehmer lieber vor Ort seien. „In der Gruppe ist es wesentlich angenehmer als daheim vor dem Rechner“, erläutert Rudek. Allerdings werde auch an den Online-Angeboten festgehalten, insbesondere bei den hochkarätigen Vorträgen des digitalen Wissenschaftsprogramms.

Perfekte Kameraperspektive

Als eine wichtige Zielgruppe hat Rudek die junge Generation im Blick. So können Kinder von sechs bis zehn Jahren die Natur im Kleinen Wald spielerisch entdecken. Für Jugendliche, die schon immer einen Kurzfilm drehen wollten, gibt es praktische Anleitungen zum Erarbeiten eines Drehbuchs und zur perfekten Kameraperspektive. Auf der Online-Plattform der VHS-Kinder-Uni geht es bei einem Webinar um Cybermobbing und Tipps, wie man sich als Betroffener dagegen wehren kann. „Die digitalen Angebote kommen allgemein sehr gut an, die Kinder sind begeistert“, erklärt die VHS-Leiterin.

Im Fachbereich Gesellschaft widmet sich ein Vortrag der Dynastie der Habsburger und ihrer legendären Heiratspolitik – als Ergänzung zur laufenden Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Was bei der Haltung von Hühnern im eigenen Garten beachtet werden muss und wie das Federvieh gepflegt und gefüttert werden sollte, erfahren die Teilnehmer bei einem kostenlosen Ortstermin im Tiergehege. In Kooperation mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und der städtischen Klimaschutzmanagerin Priska Kramer wird ein Umweltthema angepackt – das Erzeugen von Solarstrom auf dem eigenen Balkon mittels steckerfertiger Module.

Verborgene Schönheiten

Das kulturelle Spektrum der Angebote ist breit aufgestellt. Unter dem Thema „Fit für den eigenen Roman“ öffnet sich für alle, die sich gerne literarisch betätigen wollen, an vier Terminen eine „Schreibwerkstatt“. Über das Leben und Wirken von Niki de Saint Phalle und Jean Tinguely, den beiden wichtigsten europäischen Vertretern der Pop Art, wird bei drei kunsthistorischen Vorträgen informiert. Musikalische Kostbarkeiten und verborgene Schönheiten im Werk von Ludwig van Beethoven stellt der Frankenthaler Pianist und Komponist Wolfgang Müller-Steinbach im Kunsthaus vor.

Für das Wohlbefinden in der Mittagspause sorgt ein jeweils 30-minütiges Kursangebot mit Entspannungs- und Mobilisierungsübungen. Wer sich für die weichen und fließenden Bewegungen des orientalischen Tanzes interessiert, kann einen Schnupperkurs im Studio Semira buchen. Gerade diese Formate seien als Einstieg besonders beliebt, informiert die VHS-Leiterin. Neu ins Programm aufgenommen wurde ein Vortrag, der sich mit der Stressprävention im beruflichen Alltag befasst.

Backen mit Sauerteig

Die Auswahl an Kochkursen hat sich wieder deutlich vergrößert. Im gedruckten Katalog nicht enthalten ist die Veranstaltung „Backen mit Sauerteig“, bei der die Teilnehmer einige relativ unkomplizierte Rezepte für Brot und Brötchen kennenlernen. Beim Sprachunterricht setzt die Volkshochschule überwiegend auf Altbewährtes. Neu ist ein Wochenend-Schnupperkurs für Anfänger in Spanisch, der meistgesprochenen Sprache der Welt

Im Fachbereich Arbeit, Beruf und EDV lenkt Ulrike Rudek den Blick auf einen Kurs, bei dem hilfreiche Tipps und Tricks für den Büroalltag im Umgang mit Word, Excel, Powerpoint und Outlook vermittelt werden.

Noch Fragen?

Weitere Informationen bei der Volkshochschule Frankenthal, Stephan-Cosacchi-Platz 1, unter Telefon 06233 349203/04, per E-Mail an info@vhs-ft.de oder im Internet unter www.vhs-ft.de.