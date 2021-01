Die Volkshochschule Frankenthal kann nicht planmäßig in ihr Frühjahrssemester starten. Wie VHS-Leiterin Bettina Schwan betont, bleibt die Geschäftsstelle der Bildungseinrichtung weiter geschlossen – und zwar aufgrund der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes bis mindestens Aschermittwoch, 17. Februar. Telefonisch sind Mitarbeiter der VHS von Montag bis Freitag, 9 bis 12.30 Uhr, unter den Rufnummer n 06233 3492-03 oder -04 erreichbar. Die Anmeldung zu geplanten Veranstaltungen und Kursen ist online auf der Internetseite www.vhs-ft.de sowie schriftlich oder per Fax möglich. Wenn Interesse an einem Kurs besteht, bittet die Volkshochschule, sich dafür anzumelden. „Nur dann kann über den Kursbeginn und –fortgang informiert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung. Präsenzunterricht finde bis einschließlich 21. Februar nicht statt. Einige der Kurse starteten aber als Online-Format. Informationen dazu gibt es bei der Geschäftsstelle.