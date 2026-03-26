Der Stadtrat von Frankenthal hat einstimmig beschlossen, der Mitgliederversammlung der Volkshochschule Franz-Josef Lutz (CDU) und Dieter Schiffmann (SPD) als stellvertretende Vorsitzende vorzuschlagen. Die Volkshochschule Frankenthal ist ein eingetragener Verein. Nach der Satzung besteht der Vereinsvorstand aus dem Oberbürgermeister der Stadt sowie zwei Stellvertretern. Letztere werden von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Stadtrats für drei Jahre gewählt.

Aktuell fungieren Franz-Josef Lutz und Dieter Schiffmann bereits als Stellvertreter von OB Nicolas Meyer (FWG) und sollen dieses Engagement nach dem Willen des Stadtrats fortsetzen. Ihre laufende Amtszeit endet am 31. Dezember 2026.