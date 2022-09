Die EDV-Kurse der Volkshochschule (VHS) Frankenthal starten am 13. September mit einer Word-Grundlagenschulung, die vormittags die Bedienung der Textverarbeitung sowie das Erstellen von Dokumenten und Briefen vermittelt. Der Kurs wendet sich in erster Linie an Senioren. Ebenfalls für diese Zielgruppe werden im Herbst die „Goldstücke für Senioren“ angeboten, die in kurzen Sequenzen spezielle Themen vermitteln. Am 15. September geht es ums Schreiben von Briefen in Word, am 22. September um das Erstellen von Termin- und Namenslisten in Excel und am 29. September um das Erstellen von Urlaubspräsentationen mit Power-Point.

Ab 20. September startet der Kurs „Einstieg in die PC-Welt“. In kurzer Zeit wird vermittelt, wie man mit Windows 10 den Computer und das Internet nutzt, wie mit Outlook E-Mails versandt, mit Word Texte geschrieben und mit Excel Tabellen oder mit PowerPoint Präsentationen erstellt werden. Am 27. September beginnt die Reihe „Smart Surfer“, die Fragestellungen rund um das Internet behandelt. Immer dienstags um 14 Uhr bekommt die Generation 50 plus Informationen zu den Möglichkeiten des Internets und erhält Tipps zur sicheren und souveränen Nutzung.

Noch Fragen?



Info und Anmeldung bei der Geschäftsstelle, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Telefon 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de, Internet www.vhs-ft.de.